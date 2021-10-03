عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يتجاوز 5 ملايين شخص

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، إذ أن ذلك لا يؤثر سلبًا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.