تهدد أزمة فيروس كورونا الصحية، بإصابة بعض المرضى بما يُسمى كوفيد طويل الأمد- والذي تبقى أعراضه ظاهرة لأشهر- في وقت ما زال الغموض يحيط بطبيعته الحقيقية رغم أن الأطباء يعرفون عنه المزيد اليوم.
11:15
من برنامج: المسائية
عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يتجاوز 5 ملايين شخص
افاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد الوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 5 ملايين شخص، كما تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 700 ألف وفاة.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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