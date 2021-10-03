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من برنامج: المسائية

عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يتجاوز 5 ملايين شخص

افاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد الوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 5 ملايين شخص، كما تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 700 ألف وفاة.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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