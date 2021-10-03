Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
16:35

من برنامج: المسائية

سد النهضة.. سامح شكري: التعنت الإثيوبي ينذر بمزيد من التوتر الإقليمي

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن هناك اتصالات جارية لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة منذ أكثر من 5 أشهر، مؤكدًا أن استمرار تعنت أديس أبابا ينذر بمزيد من التوتر الإقليمي.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202101:09 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

رئاسة مجلس النواب التونسي تعلن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة

14:50
(الجزيرة)

“هيومن رايتس ووتش” تتهم طالبان بفرض قيود على وسائل الإعلام

15:00
(الجزيرة)

جبريل إبراهيم: فئة صغيرة اختطفت الثورة السودانية واحتكرت السلطة

01:04:45
(الجزيرة)

تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا

13:25
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

رئاسة مجلس النواب التونسي تعلن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة

14:50
(الجزيرة)

“هيومن رايتس ووتش” تتهم طالبان بفرض قيود على وسائل الإعلام

15:00
(الجزيرة)

جبريل إبراهيم: فئة صغيرة اختطفت الثورة السودانية واحتكرت السلطة

01:04:45
(الجزيرة)

تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا

13:25
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

عضو إثيوبي بمفاوضات سد النهضة: الاتفاقية الملزمة تفرض وجهة نظر استعمارية واحتكارية

قال زيرهون ابيبي، عضو الفريق الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، إن الاتفاقية الملزمة التي تريدها السودان ومصر تفرض وجهة نظر استعمارية واحتكارية على إثيوبيا وترفض حقوقنا في مياه النيل.

المزيد من البرامج

رئاسة مجلس النواب التونسي تعلن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة

(الجزيرة)

“هيومن رايتس ووتش” تتهم طالبان بفرض قيود على وسائل الإعلام

(الجزيرة)

جبريل إبراهيم: فئة صغيرة اختطفت الثورة السودانية واحتكرت السلطة

(الجزيرة)

“أيام الله”.. شخصية رسول الإسلام محمد ﷺ

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

“طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي”.. غضب عارم في الجزائر بعد مساس ماكرون بتاريخها

ماكرون أكد سابقا رغبته في المصالحة مع الجزائر وتسوية ملف الذاكرة المتعلق بفترة الاستعمار (رويترز)

الإعصار شاهين.. تدابير في الإمارات وعطلة ليومين وإخلاء مناطق بسلطنة عمان (فيديو)

إعصار شاهين يقترب من سلطنة عمان والإمارات (AP)
مقالات

طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام

طه حسين

ولادة فوق المحيط.. طفل مغربي يبصر النور على متن طائرة تركية متجهة إلى أمريكا (فيديو)

ولادة طفل على متن طائرة تركية متجهة إلى شيكاغو (الأناضول)