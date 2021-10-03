16:35

من برنامج: المسائية سد النهضة.. سامح شكري: التعنت الإثيوبي ينذر بمزيد من التوتر الإقليمي

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن هناك اتصالات جارية لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة منذ أكثر من 5 أشهر، مؤكدًا أن استمرار تعنت أديس أبابا ينذر بمزيد من التوتر الإقليمي.

المصدر : الجزيرة مباشر