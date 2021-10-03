أكدت الحكومة السودانية أن مواصلة عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم، يشكل “تهديدا مباشرا للسودان”.
16:35
من برنامج: المسائية
سد النهضة.. سامح شكري: التعنت الإثيوبي ينذر بمزيد من التوتر الإقليمي
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن هناك اتصالات جارية لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة منذ أكثر من 5 أشهر، مؤكدًا أن استمرار تعنت أديس أبابا ينذر بمزيد من التوتر الإقليمي.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202101:09 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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