شهدت مدينة صفاقس (جنوبي تونس) اليوم السبت، وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد “الاستثنائية”، في حين دعا حزبا “حركة الشعب” و”التحالف من أجل تونس” أنصارهما إلى تنظيم مسيرات داعمة للرئيس.
14:50
من برنامج: المسائية
رئاسة مجلس النواب التونسي تعلن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة
أعلنت رئاسة مجلس النواب التونسي انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس، ودعا النواب لاستئناف عملهم وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، وجددت رفضها لما وصفته بالتفعيل غير الدستوري للفصل 80.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202101:09 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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