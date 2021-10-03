رئاسة مجلس النواب التونسي تعلن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة

أعلن النائب في البرلمان التونسي عياشي زمّال إن 90 نائبًا وقعوا على بيان يدعو إلى استئناف أعمال المجلس، وأن النواب سيتوجهون اليوم الجمعة إلى مقر البرلمان لاستئناف عملهم بعد انتهاء الإجازة السنوية.