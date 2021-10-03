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من برنامج: المسائية

رئاسة مجلس النواب التونسي تعلن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة

أعلنت رئاسة مجلس النواب التونسي انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس، ودعا النواب لاستئناف عملهم وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، وجددت رفضها لما وصفته بالتفعيل غير الدستوري للفصل 80.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202101:09 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أعلن النائب في البرلمان التونسي عياشي زمّال إن 90 نائبًا وقعوا على بيان يدعو إلى استئناف أعمال المجلس، وأن النواب سيتوجهون اليوم الجمعة إلى مقر البرلمان لاستئناف عملهم بعد انتهاء الإجازة السنوية.

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