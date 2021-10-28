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من برنامج: المسائية مجلس الأمن يفشل في التوافق على بيان حول السودان

فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في التوافق على اعتماد بيان بشأن أحداث السودان بسبب تباين الآراء، وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بالانقلاب، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها الأعضاء

المصدر : الجزيرة مباشر