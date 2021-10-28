نقل تقرير عن مصدر مقرب من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الذي أطيح به ووُضع قيد الإقامة الجبرية، قوله اليوم الأربعاء إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي.
01:19:08
مجلس الأمن يفشل في التوافق على بيان حول السودان
فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في التوافق على اعتماد بيان بشأن أحداث السودان بسبب تباين الآراء، وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بالانقلاب، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها الأعضاء
28/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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