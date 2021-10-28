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من برنامج: المسائية

مجلس الأمن يفشل في التوافق على بيان حول السودان

فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في التوافق على اعتماد بيان بشأن أحداث السودان بسبب تباين الآراء، وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بالانقلاب، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها الأعضاء
28/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 12 minutes 13 seconds

البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان

مدة الفيديو 15 minutes 07 seconds

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حول هذه القصة

ضحايا جدد في احتجاجات السودان.. العصيان المدني يشتد وإدانة أمريكية لقرارات البرهان

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في السودان بوفاة الشاب محمد عبد السلام منذ قليل متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم الاثنين الماضي، ليرتفع عدد القتلي إلى 9 على الأقل.

Published On 28/10/2021
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