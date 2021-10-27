قرارات البرهان في السودان انقلاب أم تصحيح مسار للثورة؟

دعا لويس ميغل الناطق باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط كل الأطراف داخل السودان والإقليمية أيضا إلى إعادة المرحلة الانتقالية في البلد إلى الطريق الصحيح الذي كانت تسير فيه.