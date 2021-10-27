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01:39:33
من برنامج: المسائية

قرارات البرهان في السودان انقلاب أم تصحيح مسار للثورة؟

لم تكن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، مفاجئة بالنسبة لكثير من المتابعين كونها كانت نتيجة متوقعة كما يراها مراقبون للصراع المحتدم بين مكوني المجلس السيادي.
27/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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