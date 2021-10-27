قال عبد الواحد محمد نور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان إن ما قام به قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل انقلابًا عسكريًا كامل الأركان ويجب مقاومته سلميًا.
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قرارات البرهان في السودان انقلاب أم تصحيح مسار للثورة؟
لم تكن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، مفاجئة بالنسبة لكثير من المتابعين كونها كانت نتيجة متوقعة كما يراها مراقبون للصراع المحتدم بين مكوني المجلس السيادي.
27/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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