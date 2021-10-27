تصدر اسم الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام مقداد القواسمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشف مكتب إعلام الاسرى بأنه قد تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى كابلان بعد تدهور خطير في صحته.
08:32
شقيق الأسير القواسمي: مقداد قد يستشهد في أي لحظة
كشف الأسير المحرر مسلم القواسمي شقيق الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، أن شقيقه يعاني من تسمم في الدم، وأنه في وضع صحي خطير للغاية، ما يعني أنه قد يستشهد في أي لحظة.
27/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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