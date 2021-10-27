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من برنامج: المسائية

شقيق الأسير القواسمي: مقداد قد يستشهد في أي لحظة

كشف الأسير المحرر مسلم القواسمي شقيق الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، أن شقيقه يعاني من تسمم في الدم، وأنه في وضع صحي خطير للغاية، ما يعني أنه قد يستشهد في أي لحظة.
27/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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وسم الأسير مقداد القواسمي يتصدر مواقع التواصل

تصدر اسم الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام مقداد القواسمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشف مكتب إعلام الاسرى بأنه قد تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى كابلان بعد تدهور خطير في صحته.

الأسير مقداد القواسمي مع والدته في مستشفى كابلان

والدة الأسير مقداد القواسمي للجزيرة مباشر: أين أحرار العالم؟ ولماذا يتأخرون عن نصرة المظلومين؟ (فيديو)

قالت إيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمي إن ابنها مستمر في إضرابه لليوم 88 على التوالي، ويكتفي بشرب الماء رافضًا تناول المدعّمات والفيتامينات، وحالته تتدهور يومًا بعد يوم، لكنه مصر على نيل حريته.

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يواصل الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) من مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 78 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال رغم تدهور حالته الصحية.

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