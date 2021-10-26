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من برنامج: المسائية

ليبيا.. التخطيط لفتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات

قال عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإن المفوضية تعد مجلس النواب مخولا بإصدار القوانين.
26/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس

مسؤول ليبي: مجلس النواب تجاوز الاتفاق السياسي وارتكب خروقات قانونية (فيديو)

اتهم المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس، مجلسَ النواب الليبي بارتكاب خروقات قانونية عبر تجاوز الاتفاق السياسي للعام 2015 من خلال إصدار قانون الانتخابات الرئاسية من دون حصول توافق.

Published On 20/9/2021
من برنامج: المسائية

الإعلان عن تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش، تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، وقالت نجلاء إن المبادرة ترتكز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. الأعلى للدولة يرفض إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات

استنكر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر، إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن القانون تم إقراره دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص اتفاق الصخيرات 2015.

المبعوث الأمريكي لليبيا يلتقي حفتر في القاهرة

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن سفير واشنطن ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة للقاء اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين مصريين، وذلك في ظل تصاعد التوترات في ليبيا.

Published On 11/8/2021
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