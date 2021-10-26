ليبيا.. التخطيط لفتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات

استنكر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر، إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن القانون تم إقراره دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص اتفاق الصخيرات 2015.