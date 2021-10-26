اتهم المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس، مجلسَ النواب الليبي بارتكاب خروقات قانونية عبر تجاوز الاتفاق السياسي للعام 2015 من خلال إصدار قانون الانتخابات الرئاسية من دون حصول توافق.
35:05
ليبيا.. التخطيط لفتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات
قال عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإن المفوضية تعد مجلس النواب مخولا بإصدار القوانين.
26/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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