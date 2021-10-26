عبد الواحد محمد نور: الشعب الذي أسقط البشير قادر على إسقاط البرهان

قال عبد الواحد محمد نور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان إن ما قام به قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل انقلابًا عسكريًا كامل الأركان ويجب مقاومته سلميًا.