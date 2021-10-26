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من برنامج: المسائية

عبد الواحد محمد نور: الشعب الذي أسقط البشير قادر على إسقاط البرهان

قال عبد الواحد محمد نور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان، إن الديمقراطية حق مصون لجميع السودانيين والديكتاتورية والاستبداد أمر مرفوض، والشعب الذي أسقط البشير قادر على إسقاط البرهان.
26/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 35 minutes 05 seconds

جيمس يوسف يتحول من سجّان في غوانتانامو إلى سجين فيه

مدة الفيديو 21 minutes 26 seconds

محكمة إسرائيلية تؤجل محاكمة الأسرى الفارين من سجن جلبوع

مدة الفيديو 06 minutes 03 seconds

تفاعل واسع مع تصريحات أردوغان بشأن السفراء الأجانب

مدة الفيديو 04 minutes 42 seconds
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حول هذه القصة

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