أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عدم السماح بأية محاولة انقلابية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
32:44
السودان.. البرهان يؤكد عدم السماح بأية محاولة انقلابية
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عدم السماح بأية محاولة انقلابية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
26/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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