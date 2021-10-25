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البث الحي
56:16
من برنامج: المسائية

هل يمكن أن يلتقي شركاء الحكم في السودان على أرضية حل توافقي؟

هاجم محتجون وكالة السودان للأنباء، بينما كان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يتأهب لعقد مؤتمر صحفي، وحاصروها لمنع عقد المؤتمر قبل أن يتمكن المنظمون من عقده بعد ساعتين من الشد والجذب.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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الاتحاد التونسي للشغل يعلن موقفه من المشاركة في “الحوار الوطني”

مدة الفيديو 20 minutes 27 seconds

لبنان.. أزمة سياسية بشأن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية

مدة الفيديو 14 minutes 37 seconds

الاحتلال الإسرائيلي يصنف 6 منظمات فلسطينية على أنها إرهابية

مدة الفيديو 09 minutes 17 seconds

نشر بيانات موجزة عن لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال

مدة الفيديو 12 minutes 18 seconds
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حول هذه القصة

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وسط تصاعد للتوتر في البلاد.. مبعوث أمريكي يلتقي القيادة السودانية والبرهان يؤكد منع أي انقلاب

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عدم السماح بأية محاولة انقلابية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

Published On 23/10/2021
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