أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عدم السماح بأية محاولة انقلابية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
56:16
هل يمكن أن يلتقي شركاء الحكم في السودان على أرضية حل توافقي؟
هاجم محتجون وكالة السودان للأنباء، بينما كان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يتأهب لعقد مؤتمر صحفي، وحاصروها لمنع عقد المؤتمر قبل أن يتمكن المنظمون من عقده بعد ساعتين من الشد والجذب.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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