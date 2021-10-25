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من برنامج: المسائية هل يمكن أن يلتقي شركاء الحكم في السودان على أرضية حل توافقي؟

هاجم محتجون وكالة السودان للأنباء، بينما كان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يتأهب لعقد مؤتمر صحفي، وحاصروها لمنع عقد المؤتمر قبل أن يتمكن المنظمون من عقده بعد ساعتين من الشد والجذب.

المصدر : الجزيرة مباشر