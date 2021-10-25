أظهرت بيانات أن فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47% من 88% بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.
12:18
نشر بيانات موجزة عن لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال
نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات موجزة عن لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما، ودعت الإدارة خبراء للتصويت على إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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