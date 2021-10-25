نشر بيانات موجزة عن لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال

تقول شركة فايزر الأمريكية التي طورت مع بايونتيك الألمانية أحد أول لقاحين ضد فيروس كورونا مصرح بهما في أوربا الآن إن كل قارورة تحتوي على ست جرعات، في مقابل خمس سابقًا.