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من برنامج: المسائية

نشر بيانات موجزة عن لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات موجزة عن لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما، ودعت الإدارة خبراء للتصويت على إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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دراسة تكشف انخفاض فاعلية لقاح فايزر بعد فترة والوفيات حول العالم في أدنى مستوى

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