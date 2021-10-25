وافق البرلمان اللبناني على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022، عوضا عن 8 مايو/أيار من العام ذاته، ووافقت جميع الكتل النيابية باستثناء تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل.
14:37
لبنان.. أزمة سياسية بشأن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية
أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية الذي أقره المجلس يوم الثلاثاء الماضي لدراسته مجددا، وقال عون إن تقصير المدة الدستورية للانتخابات يؤدي لإحجام الناخبين.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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