لبنان.. أزمة سياسية بشأن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية

تباينت مواقف سياسيين اثنين من حزب الله وحزب القوات اللبنانية بشأن أحداث منطقة الطيونة لكنهما اتفقا على أن البلاد تعيش حالة من الفوضى الناجمة عن أزمة النظام السياسي وأن الحل يجب أن يمر عبر الدستور.