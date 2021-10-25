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من برنامج: المسائية

لبنان.. أزمة سياسية بشأن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية

أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية الذي أقره المجلس يوم الثلاثاء الماضي لدراسته مجددا، وقال عون إن تقصير المدة الدستورية للانتخابات يؤدي لإحجام الناخبين.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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الاتحاد التونسي للشغل يعلن موقفه من المشاركة في “الحوار الوطني”

مدة الفيديو 20 minutes 27 seconds

هل يمكن أن يلتقي شركاء الحكم في السودان على أرضية حل توافقي؟

مدة الفيديو 56 minutes 16 seconds

الاحتلال الإسرائيلي يصنف 6 منظمات فلسطينية على أنها إرهابية

مدة الفيديو 09 minutes 17 seconds

نشر بيانات موجزة عن لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال

مدة الفيديو 12 minutes 18 seconds
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البرلمان اللبناني يوافق على تقديم موعد الانتخابات النيابية

وافق البرلمان اللبناني على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022، عوضا عن 8 مايو/أيار من العام ذاته، ووافقت جميع الكتل النيابية باستثناء تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل.

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لبنان.. إحياء ذكرى انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر تشرين أول

انطلقت في بيروت احتفالات بالذكرى السنوية على انطلاق احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين أول، التي نظمت تحت شعار “كلن يعني كلن”، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

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تباينت مواقف سياسيين اثنين من حزب الله وحزب القوات اللبنانية بشأن أحداث منطقة الطيونة لكنهما اتفقا على أن البلاد تعيش حالة من الفوضى الناجمة عن أزمة النظام السياسي وأن الحل يجب أن يمر عبر الدستور.

Published On 15/10/2021
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