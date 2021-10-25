20:27

من برنامج: المسائية الاتحاد التونسي للشغل يعلن موقفه من المشاركة في “الحوار الوطني”

تواصلت ردود الفعل في تونس على دعوة الرئيس قيس سعيد لحوار وفقا لمحددات أثارت جدلا واسعا، ورفض الأمين العام للاتحاد العام للشغل آلية الحوار، مضيفا أن الاتحاد لن يشارك في حوار يتم عبر لجان شعبية.

المصدر : الجزيرة مباشر