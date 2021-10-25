تداول نشطاء على مواقع التواصل في تونس مقطع فيديو للممثل والإعلامي التونسي لطفي العبدلي يتحدث فيه عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب فقرة كوميدية قلد فيها صوت الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن حوار ساخر.
20:27
الاتحاد التونسي للشغل يعلن موقفه من المشاركة في “الحوار الوطني”
تواصلت ردود الفعل في تونس على دعوة الرئيس قيس سعيد لحوار وفقا لمحددات أثارت جدلا واسعا، ورفض الأمين العام للاتحاد العام للشغل آلية الحوار، مضيفا أن الاتحاد لن يشارك في حوار يتم عبر لجان شعبية.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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