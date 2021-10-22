مستشار رئيس الوزراء السوداني: الأزمة يجب أن تنتهي بإصلاح مؤسسات الدولة

قال ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، إن قوى الحرية والتغيير مطلوب منها إحداث إصلاح داخلي والحوار مع جبهات سياسية وعسكرية سودانية، مضيفا أن تجارب الانتقال الديمقراطي عادة تكون صعبة.