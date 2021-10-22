أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الشعب يريد التخلص من إرث نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لكنه دعا لعدم أخذ أموال الناس بالباطل، بحسب ما قال.
31:22
مستشار رئيس الوزراء السوداني: الأزمة يجب أن تنتهي بإصلاح مؤسسات الدولة
قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الشعب يريد التخلص من إرث نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مؤكدا على ضرورة أن تنتهي الأزمة الحالية بإصلاح جميع المؤسسات الدولة.
21/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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