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من برنامج: المسائية

مستشار رئيس الوزراء السوداني: الأزمة يجب أن تنتهي بإصلاح مؤسسات الدولة

قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الشعب يريد التخلص من إرث نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مؤكدا على ضرورة أن تنتهي الأزمة الحالية بإصلاح جميع المؤسسات الدولة.
21/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مستشار حمدوك للجزيرة مباشر: أفراد من المكون العسكري تسببوا في الأزمة الحالية (فيديو)

أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الشعب يريد التخلص من إرث نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لكنه دعا لعدم أخذ أموال الناس بالباطل، بحسب ما قال.

Published On 21/10/2021
من برنامج: المسائية

ياسر عرمان: تجارب الانتقال الديمقراطي عادة ما تكون صعبة

قال ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، إن قوى الحرية والتغيير مطلوب منها إحداث إصلاح داخلي والحوار مع جبهات سياسية وعسكرية سودانية، مضيفا أن تجارب الانتقال الديمقراطي عادة تكون صعبة.

ياسر عرمان: قضايا سياسية وأمنية تحول دون تسليم القوات المسلحة السلطة للمكون المدني السوداني (فيديو)

قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحريرالسودان لقطاع الشمال إن هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني

Published On 4/10/2021
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