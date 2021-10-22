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من برنامج: المسائية

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل تدخل قطاع غزة

قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة نسرين أبو كميل، إن يوم الإفراج عنها هو يوم تمكنها من الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة سعادتها بتمكنها من الدخول إلى قطاع غزة بعد 4 أيام من المماطلة من جانب جيش الاحتلال.
21/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل: شعرت بحريتي يوم دخولي إلى غزة (فيديو)

روت الأسيرة الفلسطينية المحررة في لقاء مع برنامج المسائية جزء من الصعوبات والتحديات التي واجهتها على مدار 6 سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي معربة عن سعادتها للقاء عائلتها بعد غياب دام سنوات.

Published On 20/10/2021
من برنامج: المسائية

نسرين أبو كميل.. أسيرة فلسطينية مفرج عنها تتشوق لحضن أطفالها

احتجزت إسرائيل الأسيرة نسرين أبو كميل المفرج عنها من سجون الاحتلال عند معبر بيت حانون ورفض السماح لها بدخول غزة، ويقف على الجانب الفلسطيني أطفالها عاجزين عن فعل شيء لرؤية والدتهم.

من برنامج: هاشتاج

فلسطين.. الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال 6 أعوام

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية نسرين أبو كميل من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 6 سنوات قضتها في الأسر بتهمة التجسس، كما لقي خبر الإفراج اصداء واسعة في فلسطين.

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