روت الأسيرة الفلسطينية المحررة في لقاء مع برنامج المسائية جزء من الصعوبات والتحديات التي واجهتها على مدار 6 سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي معربة عن سعادتها للقاء عائلتها بعد غياب دام سنوات.
15:10
الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل تدخل قطاع غزة
قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة نسرين أبو كميل، إن يوم الإفراج عنها هو يوم تمكنها من الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة سعادتها بتمكنها من الدخول إلى قطاع غزة بعد 4 أيام من المماطلة من جانب جيش الاحتلال.
21/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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