15:10

من برنامج: المسائية الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل تدخل قطاع غزة

قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة نسرين أبو كميل، إن يوم الإفراج عنها هو يوم تمكنها من الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة سعادتها بتمكنها من الدخول إلى قطاع غزة بعد 4 أيام من المماطلة من جانب جيش الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر