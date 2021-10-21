منظمة حقوقية: المعتقلون في سجن العقرب يتعرضون للتعذيب النفسي

أكد عبد الرحمن محمد شقيق أحد المعتقلين بمصر أن لائحة السجون المصرية لا تطبق داخل السجن العقرب (سجن طرة شديد الحراسة 2) الذي يقبع فيه شقيقه، وأن عددا من السجناء حاولوا الانتحار.