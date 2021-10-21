أكد عبد الرحمن محمد شقيق أحد المعتقلين بمصر أن لائحة السجون المصرية لا تطبق داخل السجن العقرب (سجن طرة شديد الحراسة 2) الذي يقبع فيه شقيقه، وأن عددا من السجناء حاولوا الانتحار.
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منظمة حقوقية: المعتقلون في سجن العقرب يتعرضون للتعذيب النفسي
نشرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية تقريرا كشفت فيه تعرض المعتقلين في سجن العقرب بمصر إلى أشكال عدة من التعذيب النفسي، ورصدت محاولات انتحار بين المحتجزين اعتراضا على سوء الوضع داخل السجن.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:07 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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