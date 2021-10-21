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من برنامج: المسائية

منظمة حقوقية: المعتقلون في سجن العقرب يتعرضون للتعذيب النفسي

نشرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية تقريرا كشفت فيه تعرض المعتقلين في سجن العقرب بمصر إلى أشكال عدة من التعذيب النفسي، ورصدت محاولات انتحار بين المحتجزين اعتراضا على سوء الوضع داخل السجن.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:07 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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منظمة نحن نسجل ترصد تدهور الأوضاع داخل سجن العقرب

وثقت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية استمرار تدهور أوضاع السجناء على ذمة قضايا سياسية داخل سجن العقرب، إلى وضع بات يشكل خطرا على صحتهم النفسية قبل الجسدية ما أدى لإقدام بعض المعتقلين على الانتحار.

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حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على رسالة مسربة من داخل سجن العقرب، تنذر بمأساة بعدما أقدم معتقلون غاضبون على الإضراب وإشعال النيران في عدد من الزنازين رفضا للتنكيل المستمر بهم.

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إعدام الشيخ عبد الرحيم جبريل أكبر معتقل سياسي في مصر

كشفت منصة نحن نسجل الحقوقية، تنفيذ وزارة الداخلية المصرية حكما بإعدام متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث كرداسة”، وكان من بينهم الشيخ عبد الرحيم مدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عاما.

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