كشفت شركة فيسبوك عن إغلاق شبكتين كبيرتين من الحسابات استهدفت مستخدمي منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الأشهر الماضية.
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السودان.. دعوات للتوافق على رئيس وزراء انتقالي جديد
طالب حزب المؤتمر الشعبي في السودان إلى التوافق على رئيس وزراء انتقالي وتغيير جميع حكام الولايات، ودعا تحالف الإجماع الوطني إلى المشاركة في التظاهرات التي يحشد لها تجمع المهنيين للمطالبة بنقل السلطة.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202101:31 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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