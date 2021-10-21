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من برنامج: المسائية السودان.. دعوات للتوافق على رئيس وزراء انتقالي جديد

طالب حزب المؤتمر الشعبي في السودان إلى التوافق على رئيس وزراء انتقالي وتغيير جميع حكام الولايات، ودعا تحالف الإجماع الوطني إلى المشاركة في التظاهرات التي يحشد لها تجمع المهنيين للمطالبة بنقل السلطة.

المصدر : الجزيرة مباشر