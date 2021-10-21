تراجع وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، عن اتهامه دولا عربية بالتآمر على لبنان، معتبرا تصريحه في هذا الشأن “هفوة”.
19:18
البرلمان اللبناني يوافق على تقديم موعد الانتخابات النيابية
وافق البرلمان اللبناني على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022، عوضا عن 8 مايو/أيار من العام ذاته، ووافقت جميع الكتل النيابية باستثناء تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:12 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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