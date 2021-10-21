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من برنامج: المسائية

البرلمان اللبناني يوافق على تقديم موعد الانتخابات النيابية

وافق البرلمان اللبناني على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022، عوضا عن 8 مايو/أيار من العام ذاته، ووافقت جميع الكتل النيابية باستثناء تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:12 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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Published On 15/10/2021
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دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، إلى تشكيل حكومة مستقلة تكون قادرة على إنقاذ البلاد من أزماته، قائلا إن لبنان على حافة انفجار مجتمعي قابل للحدوث في أي لحظة.

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