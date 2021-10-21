البرلمان اللبناني يوافق على تقديم موعد الانتخابات النيابية

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، إلى تشكيل حكومة مستقلة تكون قادرة على إنقاذ البلاد من أزماته، قائلا إن لبنان على حافة انفجار مجتمعي قابل للحدوث في أي لحظة.