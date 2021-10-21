أصابت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 5 شبان فلسطينيين واعتقلت 7 آخرين، كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، في مدينة القدس.
26:28
اعتقال ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات عند باب العامود
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين خلال مواجهات عند باب العامود في القدس المحتلة، وجاء الاعتقال بعد إخلاء مئات المقدسيين الذين تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:13 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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