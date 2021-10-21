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من برنامج: المسائية

اعتقال ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات عند باب العامود

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين خلال مواجهات عند باب العامود في القدس المحتلة، وجاء الاعتقال بعد إخلاء مئات المقدسيين الذين تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:13 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين في منطقة باب العامود

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين بقنابل الغاز والصوت في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال باقتحام باحات الاقصى واعتدت على المصلين والمرابطين هناك وأخلتهم بالقوة.

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الاحتلال يستخدم المياه العادمة لتفريق مسيرة في ساحة باب العامود

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة خلال وقفة مناصرة للرسول ﷺ، واستخدمت قوات الاحتلال المياه العادمة لقمع وتفريق الموجودين في محيط باب العامود.

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