25:44

من برنامج: المسائية تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

طالبت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح بالعمل فورا من أجل انقاذ الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 64 يوما، من مقصلة الاعتقال التعسفي والفشل الكلوي.

المصدر : الجزيرة مباشر