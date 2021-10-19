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25:44
من برنامج: المسائية

تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

طالبت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح بالعمل فورا من أجل انقاذ الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 64 يوما، من مقصلة الاعتقال التعسفي والفشل الكلوي.
19/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 13 seconds

الإعلان عن تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا

مدة الفيديو 15 minutes 28 seconds

ممثلون مصريون: فيلم “ريش” يقدم صورة مسيئة لمصر

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الناطق باسم حماس يوجه رسالة للأسرى: كتائب القسام ستجبر الاحتلال على إطلاق سراحكم (فيديو)

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يمكنهم أن يراهنوا على قدرة كتائب القسام في فرض قواعد جديدة يكونوا بموجبها أحرارا بين أهاليهم.

Published On 19/10/2021
من برنامج: المسائية

هآرتس: إسرائيل بحاجة لإعادة النظر في سياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.

من برنامج: المسائية

وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

نظمت في مدن عدة بالضفة الغربية وقفات دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشارك أهالي الأسرى وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية في وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر بجنين والبيرة.

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