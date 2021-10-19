قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يمكنهم أن يراهنوا على قدرة كتائب القسام في فرض قواعد جديدة يكونوا بموجبها أحرارا بين أهاليهم.
25:44
تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
طالبت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح بالعمل فورا من أجل انقاذ الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 64 يوما، من مقصلة الاعتقال التعسفي والفشل الكلوي.
19/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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