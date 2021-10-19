دعا رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين الشعب السوداني للوقوف مع المجلس لتغيير الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات، وعبر عن إدانة المجلس للانقلابات العسكرية ومساندته لـ”ثورة ديسمبر”.
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السودان.. تشكيل “خلية أزمة” لمعالجة الأوضاع
قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني.
19/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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