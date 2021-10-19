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من برنامج: المسائية

السودان.. تشكيل “خلية أزمة” لمعالجة الأوضاع

قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني.
19/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

الإعلان عن تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا

مدة الفيديو 15 minutes 28 seconds

تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مدة الفيديو 25 minutes 44 seconds

ممثلون مصريون: فيلم “ريش” يقدم صورة مسيئة لمصر

مدة الفيديو 09 minutes 24 seconds

أفغانستان.. 10 أطفال يلقون مصرعهم بسبب الطقس البارد

مدة الفيديو 11 minutes 36 seconds
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من برنامج: المسائية

السودان.. مجلس البجا يتمسك بتغيير الحكومة الحالية

دعا رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين الشعب السوداني للوقوف مع المجلس لتغيير الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات، وعبر عن إدانة المجلس للانقلابات العسكرية ومساندته لـ”ثورة ديسمبر”.

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السودان.. جهاز المخابرات العامة ينفي منع أي مسؤولين من السفر

جددت قرارات منع السفر الشكوك بشأن اتساع رقعة الخلاف بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بعد أن نفى جهاز المخابرات العامة في السودان منع أي مسؤولين في الدولة من السفر.

من برنامج: المسائية

مسؤول أممي يدعو لخفض التصعيد بين المكونات السياسية في السودان

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الحكم الانتقالي في السودان فولكر بيرتس لخفض التصعيد بين مختلف المكونات السياسية بالخرطوم، وشدد على ضرورة التركيز على القضايا الخلافية التي لم تنجز عبر وضع خريطة طريق.

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