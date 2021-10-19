يفترش مئات اللاجئين من دول أفريقية الأرض أمام مقر منظمة الهجرة الدولية في طرابلس منذ أيام بعد أن هربوا من مراكز الإيواء التي أجمعوا على تسميتها سجونا بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها فيها.
15:28
الإعلان عن تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا
أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش، تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، وقالت نجلاء إن المبادرة ترتكز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي.
19/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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