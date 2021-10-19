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15:28
من برنامج: المسائية

الإعلان عن تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش، تفاصيل مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، وقالت نجلاء إن المبادرة ترتكز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي.
19/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية

السودان.. تشكيل “خلية أزمة” لمعالجة الأوضاع

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المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

السودان.. تشكيل “خلية أزمة” لمعالجة الأوضاع

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 13 seconds

تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مدة الفيديو 25 minutes 44 seconds

ممثلون مصريون: فيلم “ريش” يقدم صورة مسيئة لمصر

مدة الفيديو 09 minutes 24 seconds

أفغانستان.. 10 أطفال يلقون مصرعهم بسبب الطقس البارد

مدة الفيديو 11 minutes 36 seconds
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لاجئون أفارقة في ليبيا: نتعرض للقتل ومطلبنا الوحيد الإجلاء (فيديو)

يفترش مئات اللاجئين من دول أفريقية الأرض أمام مقر منظمة الهجرة الدولية في طرابلس منذ أيام بعد أن هربوا من مراكز الإيواء التي أجمعوا على تسميتها سجونا بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها فيها.

Published On 10/10/2021
من برنامج: المسائية

ليبيا.. الأعلى للدولة يرفض إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات

استنكر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر، إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن القانون تم إقراره دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص اتفاق الصخيرات 2015.

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: سحب المرتزقة مفتاح استقرار ليبيا (فيديو)

قال السفير ماجد عبد الفتاح ممثل جامعة الدول العربية لدي الامم المتحدة إن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا هو مفتاح استقرارها، فيما ذكر أن مجلس الأمن الدولي يمكنه وضع حد زمني لمفاوضات سد النهضة.

Published On 23/6/2021
من برنامج: المسائية

السفير ماجد عبد الفتاح: خروج المرتزقة مفتاح استقرار ليبيا

قال السفير ماجد عبد الفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك، إن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا هو مفتاح استقرارها، وإن مؤتمر برلين-2 خطوة إيجابية لعودة الاستقرار.

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