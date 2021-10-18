استهل عضو المكتب السياسي لتيار المستقل اللبناني نزيه الخياط تعليقه للجزيرة مباشر حول أحداث أمس الخميس بقوله إن لبنان ذاهب للهدف الذي حدده رئيس الجمهورية ميشال عون وهو “إلى جهنم وأبعد من جهنم”.
01:06:53
من برنامج: المسائية
نجيب ميقاتي: الحكومة لن تتدخل في أي ملف يخص القضاء
أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن حكومته حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأنه على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات بشأن التحقيق الجاري في تفجير مرفأ بيروت.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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