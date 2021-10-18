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من برنامج: المسائية

نجيب ميقاتي: الحكومة لن تتدخل في أي ملف يخص القضاء

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن حكومته حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأنه على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات بشأن التحقيق الجاري في تفجير مرفأ بيروت.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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