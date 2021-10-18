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البث الحي
25:49

من برنامج: المسائية

منظمة نحن نسجل ترصد تدهور الأوضاع داخل سجن العقرب

وثقت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية استمرار تدهور أوضاع السجناء على ذمة قضايا سياسية داخل سجن العقرب، إلى وضع بات يشكل خطرا على صحتهم النفسية قبل الجسدية ما أدى لإقدام بعض المعتقلين على الانتحار.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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“تنذر بكارثة محققة”.. منظمة حقوقية تنشر رسالة مسربة من داخل سجن العقرب في مصر

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت على محتوى رسالة مسربة من داخل سجن العقرب، تنذر بمأساة بعدما أقدم معتقلون غاضبون على الإضراب وإشعال النيران في عدد من الزنازين رفضًا للتنكيل المستمر بحقهم.

24/8/2021

من برنامج: المسائية

مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب

أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن عددا كبيرا من نزلاء سجن العقرب شديد الحراسة بدأوا إضراباً عن الطعام، وسُجِّل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء بسبب التضييق المتواصل وظروف الحبس المأساوية.

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