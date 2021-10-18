حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على رسالة مسربة من داخل سجن العقرب، تنذر بمأساة بعدما أقدم معتقلون غاضبون على الإضراب وإشعال النيران في عدد من الزنازين رفضا للتنكيل المستمر بهم.
25:49
من برنامج: المسائية
منظمة نحن نسجل ترصد تدهور الأوضاع داخل سجن العقرب
وثقت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية استمرار تدهور أوضاع السجناء على ذمة قضايا سياسية داخل سجن العقرب، إلى وضع بات يشكل خطرا على صحتهم النفسية قبل الجسدية ما أدى لإقدام بعض المعتقلين على الانتحار.
17/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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