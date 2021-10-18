مصر.. تعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم الإخوان

تصاعدت وتيرة الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعدما أعلن نائب المرشد العام والقائم بأعماله إبراهيم منير، عن بطلان الإجراءات التي بدأت في اتخاذها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة.