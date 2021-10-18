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البث الحي
16:50

من برنامج: المسائية

مصر.. تعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم الإخوان

أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والقائم بأعماله إبراهيم منير تعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم الجماعة، وهما عضو مجلس الشورى العام أسامة سليمان، ورئيس اتحاد طلاب الأزهر سابقا صهيب عبد المقصود.
18/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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