قال أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي إن الصراع داخل الإخوان المسلمين ليس على مستقبل الجماعة ودورها وإنما بسبب شبكة من المصالح أصبحت تتحكم في معظم قراراتها ومفاصلها.
16:50
من برنامج: المسائية
مصر.. تعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم الإخوان
أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والقائم بأعماله إبراهيم منير تعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم الجماعة، وهما عضو مجلس الشورى العام أسامة سليمان، ورئيس اتحاد طلاب الأزهر سابقا صهيب عبد المقصود.
18/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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