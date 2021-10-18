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من برنامج: المسائية

نسرين أبو كميل.. أسيرة فلسطينية مفرج عنها تتشوق لحضن أطفالها

احتجزت إسرائيل الأسيرة نسرين أبو كميل المفرج عنها من سجون الاحتلال عند معبر بيت حانون ورفض السماح لها بدخول غزة، ويقف على الجانب الفلسطيني أطفالها عاجزين عن فعل شيء لرؤية والدتهم.
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:35 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 16 minutes 50 seconds

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الجهاد الإسلامي تتعهد بالعمل على تحرير الأسرى

حملت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الأسرى الستة، وعاهدت الأسرى على مواصلة العمل من أجل تحريرهم، ودعت الشعب الفلسطيني إلى مسيرات مناصرة للأسرى وأهلهم.

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