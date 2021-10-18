يستمر عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم وتردي أوضاعهم وسوء المعاملة داخل السجون.
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نسرين أبو كميل.. أسيرة فلسطينية مفرج عنها تتشوق لحضن أطفالها
احتجزت إسرائيل الأسيرة نسرين أبو كميل المفرج عنها من سجون الاحتلال عند معبر بيت حانون ورفض السماح لها بدخول غزة، ويقف على الجانب الفلسطيني أطفالها عاجزين عن فعل شيء لرؤية والدتهم.
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:35 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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