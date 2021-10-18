نسرين أبو كميل.. أسيرة فلسطينية مفرج عنها تتشوق لحضن أطفالها

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم: الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، اللذان يواصلان الإضراب لأكثر من شهرين ويواجهان ظروفًا صحية خطيرة.