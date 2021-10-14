ناشد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، العالم بإقامة علاقات جيدة مع بلاده وقال “سنتمكن بذلك من وقف انعدام الأمن ومن التواصل بإيجابية مع العالم في ذات الوقت”.
48:16
من برنامج: المسائية
وزير الإعلام الأفغاني: طالبان أوفت بجميع التزاماتها في اتفاق الدوحة
قال خير الله خيرخواه وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية بأفغانستان إن حركة طالبان أوفت بجميع الالتزامات التي تعهدت بها مع أمريكا خلال اتفاق الدوحة.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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