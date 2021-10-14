قال محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في سجن غوانتنامو إن الظروف الحالية وما تمر به دولة أفغانستان تتشابه في كثير من ملامحها وأحداثها المتشابكة وحياته الشخصية خلال مرحلة تسعينيات القرن الماضي.
21:10
من برنامج: المسائية
معتقل سابق في غوانتانامو: هكذا انتصرت على جورج بوش
قال المعتقل السابق في سجن غوانتنامو لخضر بومدين إنه أصبح اليوم موضوعا للدراسة واسمه يوضع بجانب جورج بوش، مضيفا “انتصرت على رئيس أكبر دولة في العالم”.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد