21:10

من برنامج: المسائية معتقل سابق في غوانتانامو: هكذا انتصرت على جورج بوش

قال المعتقل السابق في سجن غوانتنامو لخضر بومدين إنه أصبح اليوم موضوعا للدراسة واسمه يوضع بجانب جورج بوش، مضيفا “انتصرت على رئيس أكبر دولة في العالم”.

المصدر : الجزيرة مباشر