في ظل توتر سياسي ووضع اقتصادي يزداد صعوبة، تتبادل أطراف سودانية اتهامات بالمسؤولية بعد تصاعد أزمة إغلاق الطرق وميناء بورتسودان وشح المواد الأساسية.
30:19
من برنامج: المسائية
السودان.. مجلس البجا يتمسك بتغيير الحكومة الحالية
دعا رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين الشعب السوداني للوقوف مع المجلس لتغيير الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات، وعبر عن إدانة المجلس للانقلابات العسكرية ومساندته لـ”ثورة ديسمبر”.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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