السودان.. مجلس البجا يتمسك بتغيير الحكومة الحالية

حذر مجلس الوزراء السوداني أمس الأحد من نفاد مخزون البلاد من الأدوية وانعدام سلع استراتيجية بالبلاد في ظل استمرار احتجاجات أدت لإغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي بين الخرطوم والميناء.