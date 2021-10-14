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من برنامج: المسائية

السودان.. مجلس البجا يتمسك بتغيير الحكومة الحالية

دعا رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين الشعب السوداني للوقوف مع المجلس لتغيير الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات، وعبر عن إدانة المجلس للانقلابات العسكرية ومساندته لـ”ثورة ديسمبر”.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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إغلاق ميناء بورتسودان.. حكومة حمدوك تحذر من “كارثة” ومجلس نظارات البجا يقرر التصعيد

حذر مجلس الوزراء السوداني أمس الأحد من نفاد مخزون البلاد من الأدوية وانعدام سلع استراتيجية بالبلاد في ظل استمرار احتجاجات أدت لإغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي بين الخرطوم والميناء.

4/10/2021

السودان.. رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا يدعو الجيش لتصحيح مسار الثورة

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان، بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة السودانية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

20/9/2021

من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

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