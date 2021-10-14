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من برنامج: المسائية

إبراهيم منير: القيادات الموقوفة أخرجت نفسها من الجماعة

أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله إبراهيم منير عن بطلان الإجراءات التي اتخذها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة، مؤكدا أن كل الذين أسهموا في هذه الإجراءات قد خرجوا من الجماعة.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

مصر.. ما الذي يحدث داخل جماعة الإخوان؟

كشف البرلماني السابق محمد جمال حشمت عن مخطط داخل الجماعة يهدف إلى ما وصفه بـ”الانقلاب” على القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير. يأتي ذلك على خلفية صدور قرار بإيقاف ستة من قيادات الجماعة.

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