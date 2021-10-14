15:29

من برنامج: المسائية إبراهيم منير: القيادات الموقوفة أخرجت نفسها من الجماعة

أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله إبراهيم منير عن بطلان الإجراءات التي اتخذها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة، مؤكدا أن كل الذين أسهموا في هذه الإجراءات قد خرجوا من الجماعة.

المصدر : الجزيرة مباشر