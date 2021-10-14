قال أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي إن الصراع داخل الإخوان المسلمين ليس على مستقبل الجماعة ودورها وإنما بسبب شبكة من المصالح أصبحت تتحكم في معظم قراراتها ومفاصلها.
15:29
من برنامج: المسائية
إبراهيم منير: القيادات الموقوفة أخرجت نفسها من الجماعة
أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله إبراهيم منير عن بطلان الإجراءات التي اتخذها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة، مؤكدا أن كل الذين أسهموا في هذه الإجراءات قد خرجوا من الجماعة.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد