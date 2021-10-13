مسؤول أممي يدعو لخفض التصعيد بين المكونات السياسية في السودان

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لا حل للازمة الراهنة إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية.