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17:20

من برنامج: المسائية

مسؤول أممي يدعو لخفض التصعيد بين المكونات السياسية في السودان

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الحكم الانتقالي في السودان فولكر بيرتس، لخفض التصعيد بين مختلف المكونات السياسية بالخرطوم، وشدد على ضرورة التركيز على القضايا الخلافية التي لم تنجز عبر وضع خارطة طريق.
13/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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السودان.. البرهان يدعو لحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لا حل للازمة الراهنة إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية.

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