قالت وسائل إعلام سودانية إن مجلس الوزراء السوداني طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق حول منع قيادات نافذة في الحكومة السودانية من السفر، وسط خلافات حادة بين المكون العسكري والمدني.
17:20
من برنامج: المسائية
مسؤول أممي يدعو لخفض التصعيد بين المكونات السياسية في السودان
دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الحكم الانتقالي في السودان فولكر بيرتس، لخفض التصعيد بين مختلف المكونات السياسية بالخرطوم، وشدد على ضرورة التركيز على القضايا الخلافية التي لم تنجز عبر وضع خارطة طريق.
13/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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