جددت أسرة الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز المعتقل في مصر مخاوفها من تدهور حالته الصحية، وقالت زوجته إن هشام فقد نصف وزنه مع استمرار تدهور حالة عينه، حيث تحتجزه السلطات المصرية منذ 2019.
03:27
من برنامج: المسائية
محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميل هشام عبد العزيز
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي في قناة الجزيرة مباشر 45 يوما، لتتجاوز مدة حبسه الاحتياطي العامين وأربعة أشهر بعد اعتقاله في مطار القاهرة منتصف 2019.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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