محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميل هشام عبد العزيز

جددت أسرة الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز المعتقل في مصر مخاوفها من تدهور حالته الصحية، وقالت زوجته إن هشام فقد نصف وزنه مع استمرار تدهور حالة عينه، حيث تحتجزه السلطات المصرية منذ 2019.