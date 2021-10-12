Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
32:10

من برنامج: المسائية

عبد الرزاق قرنه: الإسرائيليون يعاملون الفلسطينيين بوحشية

قال الروائي عبد الرزاق قرنه الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2021، إنه يرى أن الإسرائيليين يعاملون الفلسطينيين بوحشية، وأن الفلسطينيين سُلبوا أراضيهم، وإن عقود من الالتزامات لم تفضي إلى شيء.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميل هشام عبد العزيز

03:27

الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

52:10

الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام

04:12

الخارجية الأفغانية: نسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول

28:29
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميل هشام عبد العزيز

03:27

الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

52:10

الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام

04:12

الخارجية الأفغانية: نسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول

28:29
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

الأكثر تداولا.. جدل واسع بعد هدف مبابي في مرمى إسبانيا

دعوة البرهان لحل الحكومة السودانية تثير جدلا على مواقع التواصل

الرئيس الجزائري يتهم وزير الداخلية الفرنسي بالكذب

تونس.. حكومة نجلاء بودن تؤدي اليمين الدستورية

الأكثر قراءة

مصر.. لغز اختفاء “ميكروباص” كوبري الساحل يشغل رواد مواقع التواصل (فيديو)

مقالات

كشمير.. وخيار المقاومة الفلسطينية

تعرف على قرعة أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022

كشمير تُباد.. ناشطون يدعون لنصرة مسلمي الهند