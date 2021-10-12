دعا الفائز بجائزة نوبل الآداب للعام 2021 الروائي عبد الرزاق غورنا أمس الخميس، دول أوروا إلى اعتبار اللاجئين الوافدين إليها من إفريقيا بمثابة ثروة بشرية ثمينة.
32:10
من برنامج: المسائية
عبد الرزاق قرنه: الإسرائيليون يعاملون الفلسطينيين بوحشية
قال الروائي عبد الرزاق قرنه الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2021، إنه يرى أن الإسرائيليين يعاملون الفلسطينيين بوحشية، وأن الفلسطينيين سُلبوا أراضيهم، وإن عقود من الالتزامات لم تفضي إلى شيء.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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