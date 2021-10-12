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من برنامج: المسائية عبد الرزاق قرنه: الإسرائيليون يعاملون الفلسطينيين بوحشية

قال الروائي عبد الرزاق قرنه الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2021، إنه يرى أن الإسرائيليين يعاملون الفلسطينيين بوحشية، وأن الفلسطينيين سُلبوا أراضيهم، وإن عقود من الالتزامات لم تفضي إلى شيء.

المصدر : الجزيرة مباشر