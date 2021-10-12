دعا تيار الميثاق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان) إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية والتمسك بالشراكة مع المكون العسكري.
17:59
من برنامج: المسائية
السودان.. البرهان يدعو لحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لا حل للازمة الراهنة إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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