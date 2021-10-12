17:59

من برنامج: المسائية السودان.. البرهان يدعو لحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لا حل للازمة الراهنة إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة مباشر