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من برنامج: المسائية

الخارجية الأفغانية: نسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، إن تشكيل الحكومة المؤقتة في أفغانستان تم دون تدخل من أي دولة أجنبية، مشيرا أن بلاده تسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول لا سيما دول الجوار.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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