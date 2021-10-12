قال الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الدكتور محمد نعيم إن استمرار وجود الطائرات المسيرة الأمريكية في أجواء أفغانستان مخالف للقوانين الدولية والسيادة وهي أمور استفزازية تزيد المشاكل.
28:29
من برنامج: المسائية
الخارجية الأفغانية: نسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، إن تشكيل الحكومة المؤقتة في أفغانستان تم دون تدخل من أي دولة أجنبية، مشيرا أن بلاده تسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول لا سيما دول الجوار.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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