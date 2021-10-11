مظاهرات في تونس لرفض قرارات قيس سعيد

قال زهير مخلوف النائب السابق عن حزب “قلب تونس” وأحد الذين رُفعت عنهم الإقامة الجبرية، اليوم الأحد، إنها خطوة رفع الإقامة الجبرية عن 11 شخصية عامة تعد خطوة إيجابية غير أنها ليست كافية.