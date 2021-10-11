تواصل انقسام الشارع التونسي حيال قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، والممثلة في رفع الإقامة الجبرية عن عدد من الشخصيات العامة، ودعوة الرئيس السابق المنصف المرزوقي فرنسا لرفع يدها عن الانقلابيين في تونس.
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من برنامج: المسائية
مظاهرات في تونس لرفض قرارات قيس سعيد
خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية تطالب بالحفاظ على الدستور، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 من يوليو/تموز الماضي، وأبرزها إقالة الحكومة وحل البرلمان.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:46 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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