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من برنامج: المسائية

مظاهرات في تونس لرفض قرارات قيس سعيد

خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية تطالب بالحفاظ على الدستور، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 من يوليو/تموز الماضي، وأبرزها إقالة الحكومة وحل البرلمان.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:46 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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