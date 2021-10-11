في محاولة لإثارة الفتنة.. استهداف الأقلية الشيعية في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، مقتل عدة أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل، وقع بالقرب من مراسم جنازة والدة المتحدث الرئيسي لطالبان ذبيح الله مجاهد، وفق تقارير إعلامية.