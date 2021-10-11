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11:10

من برنامج: المسائية

في محاولة لإثارة الفتنة.. استهداف الأقلية الشيعية في أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 60 شخصا حتفهم وأصيب 107 آخرون في انفجار استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان، في محاولة لإثارة الفتنة بين الشعب الأفغاني وتهديد للمجتمع الدولي وليس لحركة طالبان فقط.
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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