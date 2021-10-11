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من برنامج: المسائية

عكرمة صبري: الصلاة الصامتة مقياس حقيقي لخطورة سياسة التهويد

اعتبر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، أن الصلاة الصامتة تمثل مقياسا حقيقيا لخطورة سياسة التهويد، وأن السكوت عليها سيحقق مزيد من المكتسبات للانتقال نحو الصلاة الجهرية.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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اعتبرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس بيهلا يهالوم، أن الصلاة الصامتة لليهود في المسجد الأقصى، ليست عملا إجراميا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة صلاة اليهود داخل المسجد الأقصى.

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