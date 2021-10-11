قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن الأقصى يتعرض منذ مدة لحملات واسعة النطاق من أجل تهويده.
20:15
من برنامج: المسائية
عكرمة صبري: الصلاة الصامتة مقياس حقيقي لخطورة سياسة التهويد
اعتبر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، أن الصلاة الصامتة تمثل مقياسا حقيقيا لخطورة سياسة التهويد، وأن السكوت عليها سيحقق مزيد من المكتسبات للانتقال نحو الصلاة الجهرية.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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