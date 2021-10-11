عكرمة صبري: الصلاة الصامتة مقياس حقيقي لخطورة سياسة التهويد

اعتبرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس بيهلا يهالوم، أن الصلاة الصامتة لليهود في المسجد الأقصى، ليست عملا إجراميا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة صلاة اليهود داخل المسجد الأقصى.