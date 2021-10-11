قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، السبت، إن بعض المكونات “ذات الميول الانقلابية (لم يسمها) داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل قضية شرق السودان لخنق الحكومة المدنية الانتقالية”.
27:30
من برنامج: المسائية
خالد عمر: إغلاق شرقي السودان أدى إلى خنق البلاد
قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن إغلاق شرقي السودان أدى إلى خنق البلاد، وأضاف أن هناك جهات داخل السلطة ذات ميول انقلابية تسعى لاستغلال أزمة السودان لتهيئة الشارع للانقلاب.
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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