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27:30

من برنامج: المسائية

خالد عمر: إغلاق شرقي السودان أدى إلى خنق البلاد

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن إغلاق شرقي السودان أدى إلى خنق البلاد، وأضاف أن هناك جهات داخل السلطة ذات ميول انقلابية تسعى لاستغلال أزمة السودان لتهيئة الشارع للانقلاب.
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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وزير سوداني يتهم مكونات “ذات ميول انقلابية” بمحاولة خنق الحكومة المدنية (فيديو)

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، السبت، إن بعض المكونات “ذات الميول الانقلابية (لم يسمها) داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل قضية شرق السودان لخنق الحكومة المدنية الانتقالية”.

9/10/2021

من برنامج: المسائية

تواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان

يتواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان بدعوة من المجلس الأعلى لنظارة البجا من قبل محتجين يطالبون بإلغاء اتفاق مسار سلام شرق السودان الذي وقعته الحكومة مع بعض الفصائل في جنوب السودان العام الماضي.

من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

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