لكن ندا تخلى عن هذه اللغة الزاعقة، والاشتراطات الجامحة، ولخص مطالبه، فلم تحمل رسالته سوى مطلب واحد لفتح الحوار وهو : ” إنهاء معاناة المسجونين من الرجال والنساء
26:04
من برنامج: المسائية
القائم بأعمال مرشد الإخوان يوقف 6 من قيادات الجماعة في مصر
كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن نائب المرشد العام والقائم بأعماله، إبراهيم منير، قرر إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وصف بمخالفاتهم للائحة الداخلية.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:44 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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