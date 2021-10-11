26:04

من برنامج: المسائية القائم بأعمال مرشد الإخوان يوقف 6 من قيادات الجماعة في مصر

كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن نائب المرشد العام والقائم بأعماله، إبراهيم منير، قرر إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وصف بمخالفاتهم للائحة الداخلية.

المصدر : الجزيرة مباشر