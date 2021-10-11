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من برنامج: المسائية

القائم بأعمال مرشد الإخوان يوقف 6 من قيادات الجماعة في مصر

كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن نائب المرشد العام والقائم بأعماله، إبراهيم منير، قرر إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وصف بمخالفاتهم للائحة الداخلية.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:44 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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