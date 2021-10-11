Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
46:40

من برنامج: المسائية

السودان.. المكون العسكري يؤكد تمسكه بجهازي الشرطة والمخابرات

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، وتعهد خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء بالتصدي لأي تهديد يستهدف الوثيقة الدستورية.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202109:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

عكرمة صبري: الصلاة الصامتة مقياس حقيقي لخطورة سياسة التهويد

20:15

الحزب الشيوعي: الصراع بين المكونين المدني والعسكري يدور حول الاحتفاظ بالمواقع

21:40

مظاهرات في تونس لرفض قرارات قيس سعيد

57:35

القائم بأعمال مرشد الإخوان يوقف 6 من قيادات الجماعة في مصر

26:04
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

عكرمة صبري: الصلاة الصامتة مقياس حقيقي لخطورة سياسة التهويد

20:15

الحزب الشيوعي: الصراع بين المكونين المدني والعسكري يدور حول الاحتفاظ بالمواقع

21:40

مظاهرات في تونس لرفض قرارات قيس سعيد

57:35

القائم بأعمال مرشد الإخوان يوقف 6 من قيادات الجماعة في مصر

26:04
شاهد المزيد

حول هذه القصة

وزير الصناعة السوداني: جنود البرهان هم المتورطون في فض اعتصام القيادة العامة (فيديو)

قال إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة السوداني وعضو تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، إن من “فض اعتصام القيادة العامة هم جنود البرهان”، وذلك في إشارة إلى ضلوع الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

7/10/2021

بعد إعلان حميدتي عدم تسليم الشرطة والمخابرات للمكون للمدني.. الحكومة السودانية ترد (فيديو)

منذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.

8/10/2021
المزيد من البرامج

الحائز على جائزة نوبل للآداب يتحدث لـ”الجزيرة مباشر” عن تأثير أصوله العربية على مسيرته (فيديو)

عكرمة صبري: الصلاة الصامتة مقياس حقيقي لخطورة سياسة التهويد

الحزب الشيوعي: الصراع بين المكونين المدني والعسكري يدور حول الاحتفاظ بالمواقع

مظاهرات في تونس لرفض قرارات قيس سعيد

الأكثر قراءة

قيادي في الإخوان يكشف تفاصيل التحقيق مع قيادات بالجماعة في تركيا (فيديو)

اعتصموا داخل مسجد عثماني رفضًا لتحويله إلى كنيسة.. تبون يروي قصة إبادة فرنسا لـ 4 آلاف مصلٍ (فيديو)

“لعبة الحبار”.. ظاهرة كورية جنوبية نقلتها نتفليكس إلى العالم

كشمير تُباد.. ناشطون يدعون لنصرة مسلمي الهند