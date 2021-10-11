السودان.. المكون العسكري يؤكد تمسكه بجهازي الشرطة والمخابرات

قال إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة السوداني وعضو تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، إن من “فض اعتصام القيادة العامة هم جنود البرهان”، وذلك في إشارة إلى ضلوع الفريق أول عبد الفتاح البرهان.