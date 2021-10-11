قال إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة السوداني وعضو تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، إن من “فض اعتصام القيادة العامة هم جنود البرهان”، وذلك في إشارة إلى ضلوع الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
46:40
من برنامج: المسائية
السودان.. المكون العسكري يؤكد تمسكه بجهازي الشرطة والمخابرات
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، وتعهد خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء بالتصدي لأي تهديد يستهدف الوثيقة الدستورية.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202109:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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