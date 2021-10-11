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من برنامج: المسائية

الحزب الشيوعي: الصراع بين المكونين المدني والعسكري يدور حول الاحتفاظ بالمواقع

قال الحزب الشيوعي السوداني إن الصراع بين المكونين المدني والعسكري لا علاقة له بمطالب الشعب وأهداف الثورة المضمنة في إعلان الحرية والتغيير، ووصف الصراع الدائر بأنه صراع للاحتفاظ بالمواقع.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:47 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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