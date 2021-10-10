Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
20:45

من برنامج: المسائية

وفد أمريكي رفيع يلتقي قادة من طالبان في الدوحة

عقد وفد من الحكومة الأفغانية برئاسة وزير خارجية الحكومة المؤقتة أمير خان متقي، لقاء مع وفد أمريكي في الدوحة، وبحث الوفدان فتح صفحة جديدة بين واشنطن وكابل واحترام سيادة أجواء أفغانستان.
10/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

حركة حماس تختتم اجتماعاتها في القاهرة

24:15

محكمة إسرائيلية تسمح لليهود بأداء “صلاة صامتة” في المسجد الأقصى

08:14

الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر في التصدي لكورونا

05:15

وفد حماس في القاهرة يلتقي رئيس المخابرات المصرية

13:11
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

حركة حماس تختتم اجتماعاتها في القاهرة

24:15

محكمة إسرائيلية تسمح لليهود بأداء “صلاة صامتة” في المسجد الأقصى

08:14

الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر في التصدي لكورونا

05:15

وفد حماس في القاهرة يلتقي رئيس المخابرات المصرية

13:11
شاهد المزيد

حول هذه القصة

مقال بالواشنطن بوست: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ضرب الإمارات بقوة

نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقالًا للكاتب ديفيد إغناتيوس في واشنطن بوست يحلل فيه تغيرات المشهد السياسي في الشرق الأوسط بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومدى تأثير تلك التغيرات على خفض التوتر بالمنطقة.

6/10/2021
المزيد من البرامج

انقطاع الكهرباء يعطل رصد الوسوم الأعلى تداولا في لبنان بسبب توقف خدمات الإنترنت

تونس.. المرزوقي يدعو للتظاهر ضد قيس سعيد

حركة حماس تختتم اجتماعاتها في القاهرة

ليبيا.. تفاعل واسع مع حادثة فرار مهاجرين من مقر احتجازهم

الأكثر قراءة

كشمير تُباد.. ناشطون يدعون لنصرة مسلمي الهند

مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية: فرنسا صنعت الجزائر.. ومدونون: لولا الجزائر لكانت فرنسا بلد القحط

لوموند الفرنسية تكشف أسباب تورط ماكرون في أزمة مع الجزائر.. إليك التفاصيل

“لعبة الحبار”.. ظاهرة كورية جنوبية نقلتها نتفليكس إلى العالم