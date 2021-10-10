وفد أمريكي رفيع يلتقي قادة من طالبان في الدوحة

قضى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو جزءا من يومه أمس السبت مع أسرة أفغانية وصلت إلى العاصمة أوتاوا قبل أسابيع، وذلك بمناسبة عطلة عيد الشكر في كندا والذي يصادف الإثنين الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول.