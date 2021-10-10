قضى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو جزءا من يومه أمس السبت مع أسرة أفغانية وصلت إلى العاصمة أوتاوا قبل أسابيع، وذلك بمناسبة عطلة عيد الشكر في كندا والذي يصادف الإثنين الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول.
20:45
من برنامج: المسائية
وفد أمريكي رفيع يلتقي قادة من طالبان في الدوحة
عقد وفد من الحكومة الأفغانية برئاسة وزير خارجية الحكومة المؤقتة أمير خان متقي، لقاء مع وفد أمريكي في الدوحة، وبحث الوفدان فتح صفحة جديدة بين واشنطن وكابل واحترام سيادة أجواء أفغانستان.
10/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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