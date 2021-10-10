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البث الحي
24:15

من برنامج: المسائية

حركة حماس تختتم اجتماعاتها في القاهرة

أعلنت حركة حماس اختتام اجتماعاتها في القاهرة، وبحثت الحركة الملفات والتطورات الخاصة بالقدس والأقصى وقضية الأسرى وحصار غزة، مؤكدة مكانة مصر ودورها في المنطقة والقضية الفلسطينية.
10/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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08:14

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13:11
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حسام بدران: حماس تتعهد بتحرير “أسرى جلبوع” في أول صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن ملف الأسرى يأتي في قمة أولويات الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن الأسرى من أكثر فئات الشعب تضحية في سبيل القضية الفلسطينية.

9/10/2021
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