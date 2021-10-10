حركة حماس تختتم اجتماعاتها في القاهرة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن وفدا يقوده إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي، أجرى مباحثات حول قضايا عديدة مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في القاهرة.