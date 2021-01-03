المونيتور: مصر تسعى لتغيير خارطة الطريق التركية في ليبيا

استضافت حلقة المسائية (الجمعة) الكاتبة الصحفية ناديا أبو المجد، للحديث عن أبرز عناوين وتحليلات الصحافة العالمية خلال أسبوع، وكانت البداية من فوكس نيوز بالتصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأمريكي جاري كوشنر عن صفقة القرن حيث قال “إن الفلسطينيين فقدوا مصداقيتهم بعد رفض خطة البيت الأبيض للسلام”.