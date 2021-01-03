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14:15

من برنامج: المسائية

المونيتور: مصر تسعى لتغيير خارطة الطريق التركية في ليبيا

استضافت حلقة المسائية الصحفية ناديا أبو المجد، للحديث عن ما ورد في الصحافة العالمية حول القضايا الإقليمية والعربية، متناولة ما جاء على موقع المونيتور بشأن سعي مصر لتغيير خارطة الطريق التركية في ليبيا.
2/1/2021
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المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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22:10
(الجزيرة)

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من برنامج: المسائية

المسائية: أبرز عناوين وتحليلات الصحافة العالمية (فيدو)

استضافت حلقة المسائية (الجمعة) الكاتبة الصحفية ناديا أبو المجد، للحديث عن أبرز عناوين وتحليلات الصحافة العالمية خلال أسبوع، وكانت البداية من فوكس نيوز بالتصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأمريكي جاري كوشنر عن صفقة القرن حيث قال “إن الفلسطينيين فقدوا مصداقيتهم بعد رفض خطة البيت الأبيض للسلام”.

من برنامج: المسائية

أبرز العناوين والتحليلات في الصحافة العالمية (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “السبت”، الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد، للحديث عن أبرز العناوين والتحليلات في الصحافة العالمية، وتناولت الازمة في ليبيا والدور التركي في القضية، وتنامي التحالف ضدها في ضوء إرسال قوات إلى ليبيا، وعناوين أخرى.

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