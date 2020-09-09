13:56

من برنامج: المسائية وزير الخارجية التركي يهاجم اليونان

هاجم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان قائلا إن أثينا تطالب بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع، استنادا إلى جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 10 كيلومترات مربع.

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المصدر : الجزيرة مباشر