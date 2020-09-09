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من برنامج: المسائية مصر: وفاة الدكتور عمرو أبو خليل داخل سجن العقرب

قال ناشطون ومعارضون مصريون إن استشاري الطب النفسي الدكتور عمرو أبو خليل توفي الأحد الماضي داخل محبسه في سجن العقرب بالقاهرة، ليصبح أحدث حالة ضمن مئات الوفيات بالسجون المصرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر