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من برنامج: المسائية

مصر: مظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل شاب في قسم الشرطة

خرج المئات في منطقة المنيب غرب القاهرة تنديدا بمقتل الشاب إسلام الأسترالي، متهمين الشرطة بقتله إثر تعرضه للضرب، وردد المتظاهرين هتافات “الداخلية بلطجية”.
9/9/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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