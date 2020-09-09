18:26

من برنامج: المسائية مصر: مظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل شاب في قسم الشرطة

خرج المئات في منطقة المنيب غرب القاهرة تنديدا بمقتل الشاب إسلام الأسترالي، متهمين الشرطة بقتله إثر تعرضه للضرب، وردد المتظاهرين هتافات “الداخلية بلطجية”.

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المصدر : الجزيرة مباشر