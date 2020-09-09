15:20

من برنامج: المسائية مصر: غضب جماهير الأهلي من إشارات رمضان صبحي

اجتاح غضب عارم أنصار فريق الكرة بالنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، وذلك بسبب إشارة رمضان صبحي في فيديو انتقاله

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المصدر : الجزيرة مباشر