17:38

من برنامج: المسائية تواصل ردود الفعل الغاضبة ممن تعرضت منازلهم للهدم

رغم الاستغاثات التي كثرت في الآونة الأخيرة، تتواصل عمليات إزالة البنايات المخالفة في عدة مناطق بمحافظات مصر المختلفة مما أدى إلى تشريد ساكنيها وبقاء الكثير منهم بالشوارع.

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المصدر : الجزيرة مباشر